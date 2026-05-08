7 engel grubunu kapsayan Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenlendi

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenlendi. Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arzu Çıngır, Cumhuriyet Savcısı Emin Karasakallıoğulları, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç, projeye katkıda bulunan öğretim üyeleri, arama ve kurtarma ekipleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen çalıştay ile acil durum ve afetlerde, görme, işitme, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, zihinsel engelli, fiziksel engelli, dil ve konuşma bozukluğu ile çoklu yetersizliği olan bireyleri kapsayan 7 engel grubu için uygulanabilecek arama ve kurtarma modülleri geliştirildi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Önemli ve anlamlı bir çalışma. Çünkü engelsiz bir ortam oluşturmak adına engelli bireylerimize fırsat verip onlara gerçekten sahip çıkan anlayış içerisinde; onların belki ihtiyacı var ama bizim onlara hizmet etmeye çok büyük ihtiyacımız var. Böyle önemli ve anlamlı bir çalışma yapılıyor. Burada biliyorum ki üniversitelerimizin kıymetli temsilcileri var, STK’larımızın temsilcileri var. Adeta bir iş birliği var, dayanışma var. Bu açıdan da çok önemsiyoruz. Belki de bugüne kadar ihmal ettiğimiz bir alanı konuşuyoruz, konuşacağız. Burada tabii ki bir şehir; en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir. 'Boş ver' diyen, 'neme lazım değil' diyen bir anlayışın tam tersine; 'ben olmazsam olmaz, bu konuyu mutlaka sahiplenmem lazım' diyen bir yaklaşımı hep beraber gözlemlemeliyiz diye buradan paylaşmak istiyorum. Eğer afet sırasında hiçbir birey, hatta hiçbir canlı ihmal edilmiyorsa işte o zaman gerçek anlamda 'dirençli şehir' konusunda gerekli duyarlılığı gösterdiğimizi ifade edebiliriz” açıklamasını yaptı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, “Afetler toplumun en kırılgan noktalarını ortaya çıkarır; ancak bu kırılganlık her zaman herkes için maalesef eşit değildir. Ortalama bireyler için dahi afetler yüksek düzeyde stres ve risk içerirken, engelli bireyler için çok boyutlu kırılganlığın arttığı, risklerin katlanarak büyüdüğü süreçler demektir. Bu gerçek, afet yönetiminde kapsayıcılığın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bizler de Afet İşleri Risk Yönetimi Daire Başkanlığı olarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla çalışmalarımızı yalnız genel çerçevede değil, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki afetlere hazırlık ancak herkes için erişilebilir olduğunda anlamlıdır. Bu kapsamda; görme, işitme, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler, zihinsel engelli bireyler, fiziksel engelli bireyler, dil ve konuşma bozukluğu ile çoklu yetersizliği olan bireyleri kapsayan 7 engel grubu için özel olarak 'Afet Farkındalık Eğitim Modülleri' hazırladık. Bu modülleri hem engelli bireyler ve aileleri için yol gösterici birer rehber, hem de eğitmenlerin sahada kullanabileceği bir kaynak olarak iki ayrı yapıda kurguladık. Peki bu modülleri nasıl hazırladık? Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engellilere yönelik çok kıymetli hizmetleri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni bir laboratuvar olarak kullandık. Bu süreçte merkezin özverili yöneticilerine, kıymetli eğitmenlerine, bizler için her biri ayrı birer değer olan 7 engel grubundan 400 öğrencimize ve çok fedakar ailelerine iş birlikleri ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sayısız toplantılar yaptık. Dile kolay, iki yıllık yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından bu modülleri ortaya çıkarabildik. Modüllerin özelliği; Türkiye’de ilk kez 7 engel grubunu da kapsayan bir çalışma olmuş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Savcısı Emin Karasakallıoğulları, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Arzu Çıngır, AFAD Kayseri İl Müdürü Rıfat Genç’in konuşmacı olarak yer aldığı panel düzenlendi.