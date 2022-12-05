7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

 Kayseri'de 7 ayrı suçtan hakkında 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 6 bin lira para cezası bulunan kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sırasında şüpheli ve ailesinin polislere saldırdığı belirtildi.

PAYLAŞ
  • 05.12.2022 19:52
  • Güncelleme: 05.12.2022 19:52
7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının azaltılması ve suçlunun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Yavuzlar Mahallesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan C.K. ve ailesi 5 polis memuruna taşlı ve sopalı saldırdı. Köpek ısırması sonucu 3 polis memuru yaralandı. 

Şüphelinin, 7 farklı yerden eşya, motosiklet hırsızlığı ile otodan hırsızlık olaylarının faili olduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘basit yaralama’ suçlarını da işlediği belirtildi. 

Hakkında toplam 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 6 bin lira adli para cezası bulunan C.K. isimli kişi gözaltına alındı. C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Develi'de zabıta ekiplerinden 'fiyat denetimi'

Hazırlık Maçı: Kayserispor: 2 - Saarbrüken: 1

Hazırlık Maçı: Kayserispor: 2 - Saarbrüken: 1

ERÜ Hastaneleri, Kalite Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

ERÜ Hastaneleri, Kalite Değerlendirmesinden Başarıyla Geçti

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Güven timleri 1 haftada 2 bin 22 kişiyi sorguladı

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

4
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

5
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

6
Akciğer kanserinde asıl olan önlem

Akciğer kanserinde asıl olan önlem

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

Kayseri Tanıtım Günleri Lansmanı yapıldı

DAHA FAZLA
Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 1 - Eskil Belediyespor: 2

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de 725 paket kaçak sigara ele geçirildi

Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Jandarma Kasım Ayında Terör Şüphelisi 15 Kişiyi Yakaladı

Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de başını pres makinesine sıkıştıran işçi hayatını kaybetti