7 farklı suçtan 19 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının azaltılması ve suçlunun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Haklarında yakalama emri ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Yavuzlar Mahallesinde belirlenen adrese baskın yapıldı. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan C.K. ve ailesi 5 polis memuruna taşlı ve sopalı saldırdı. Köpek ısırması sonucu 3 polis memuru yaralandı.

Şüphelinin, 7 farklı yerden eşya, motosiklet hırsızlığı ile otodan hırsızlık olaylarının faili olduğu öğrenildi. Şüphelinin ayrıca, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘basit yaralama’ suçlarını da işlediği belirtildi.

Hakkında toplam 19 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 6 bin lira adli para cezası bulunan C.K. isimli kişi gözaltına alındı. C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.