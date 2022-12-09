7. kattan düşerek ağır yaralan genç kızın ifadesi, 11 ay sonra alınabildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polis memuru olan arkadaşının 7. kattaki dairesinden düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kızın ifadesi 11 ay sonra tedavi gördüğü hastanede alınabildi.

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  • 09.12.2022 12:52
  • Güncelleme: 09.12.2022 13:34
7. kattan düşerek ağır yaralan genç kızın ifadesi, 11 ay sonra alınabildi
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis memuru olan arkadaşının 7. kattaki dairesinden düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kızın ifadesi 11 ay sonra tedavi gördüğü hastanede alınabildi.

Olay, 9 Ocak tarihinde saat 06.30 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Sitesi 3. Etap A-11 Blok’ta meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedef Nur Çağlar (23), polis memuru olan arkadaşı A.A. ile birlikte yine polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti. İddiaya göre Sedefnur Çağlar sabah saatlerinde 7. katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gören Sedef Nur Çağlar’ın fizik tedavisi memleketi Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

Konuyla ilgili Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 20 Ekim’de Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Tutuklu sanık A.A., olayın yaşandığı evin sahibi polis memuru O.Ç. ve O.Ç.’nin kız arkadaşı E.Ş.’nin katıldığı duruşmaya Sedefnur Çağlar sağlık problemleri nedeniyle katılamadı. Mahkeme, Sedefnur Çağlar’ın sağlık durumu el verdiğinde ifadesinin alınabilmesi için naip hakim atadı.

İfadesi 11 ay sonra alınabildi

Mahkeme tarafından atanan naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının eşliğinde bugün Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi Servisi’nde tedavisi süren Çağlar’ın yanına gidip, olaydan 11 ay sonra ilk ifadesini aldı. Basın mensupları servise yaklaştırılmazken, Çağlar’ın ifadesi de gizli tutuldu.

İHA

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