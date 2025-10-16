7. Kayseri Bilim Festivali: Uzay Yolculuğunun İkinci Türk Kahramanı Kayseri'de

Festival, 17-19 Ekim tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek ve bilim insanları, akademisyenler, teknoloji firmaları ile binlerce ziyaretçiyi bir araya getirecek. Kayseri'nin bilim ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla Türkiye’nin bilim merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. Festivalin teması, Milli Teknoloji Hamlesi olarak belirlenmiş olup, katılımcılara robotik sistemlerden yapay zekâya, yenilenebilir enerji projelerine kadar birçok uygulamalı bilim deneyimi sunulacak.

Festivalin diğer önemli etkinliklerinden biri, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı SOLOTÜRK’ün gerçekleştireceği gösteri uçuşu olacak. 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'teki özel uçuş, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Festival süresince ayrıca, birçok akademik söyleşi ve konferans düzenlenecek. Alanında uzman bilim insanları, yapay zekâ, nanoteknoloji ve sağlık gibi konularda bilgi paylaşımında bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları bu bilim şölenine davet ederek, bilimin ve teknolojinin geleceğin şekillendirilmesindeki önemine vurgu yapıyor. Bu etkinlik, genç nesillerin bilimle iç içe büyümesine katkı sağlarken, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.