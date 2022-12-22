7 kişinin öldüğü kazada sanığa 16 yıl hapis cezası

Kayseri'de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanığa yeniden yargılandığı davada 16 yıl hapis cezası verildi.

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  • 22.12.2022 10:06
  • Güncelleme: 22.12.2022 12:32
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7 kişinin öldüğü kazada sanığa 16 yıl hapis cezası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de sıkıştırdığı otomobilin kaza yapması ile aynı aileden 7 kişinin ölümüne sebep olan ve bin 132 gün sonra yakalanan sanığa yeniden yargılandığı davada 16 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu yargılanan Adnan Özdemir, ’taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ehliyetine de 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmedildi. Karara tepki göstererek itiraz eden ailenin avukatının talebi üzerine karar, bilinçli taksirden verilmesi gerektiği şeklinde sanık aleyhine bozuldu.

Cezası arttı

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Adnan Özdemir SEGBİS ile katılırken, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan Özdemir, "Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Adnan Özdemir’e "bilinçli taksir" suçundan 16 yıl hapis cezası verirken, ehliyetine de 2 yıl 9 ay süreyle el konulmasına hükmetti.

Olay

25 Mart 2018’de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Özdemir’e ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek, A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart 2018’de Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı olarak Talas ilçesinde terk edilmiş bulundu.

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İHA

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