7 Kocalı Hürmüz Tiyatrosu: Ücretsiz Gösterim!

Genel Bilgiler

- Yazarı: Sadık Şendil

- Türü: Müzikal – Komedi

- İlk sahneleniş: 1960’lı yıllar

- Konu dönemi: Osmanlı dönemi (masalsı, eğlenceli bir atmosfer)

Konusu

Oyun, güzelliği ve kurnazlığıyla ün salmış Hürmüz adlı bir kadının, farklı karakterlere sahip yedi kocasıyla kurduğu karmaşık ama son derece eğlenceli ilişki ağını anlatır. Hürmüz, her bir kocasını farklı zamanlarda ve farklı kimliklerle idare ederken; kıskançlıklar, yanlış anlamalar ve entrikalar iç içe geçer. Oyun, kadın-erkek ilişkileri, toplumsal roller ve ikiyüzlülük gibi temaları mizah yoluyla ele alır.

Neden Bu Kadar Seviliyor?

- ???? Hareketli şarkılar ve danslar

- ???? Bol kahkaha ve yanlış anlamaya dayalı komedi

- ???? Osmanlı motifleri, kostümler ve sahne estetiği

- ????‍???? Güçlü ve akılda kalan bir kadın karakter (Hürmüz)

Uyarlamalar

- Defalarca Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları ve özel tiyatrolar tarafından sahnelendi.

- 1971 yılında Türk sinemasına da uyarlandı (başrolde Türkan Şoray).

- Günümüzde hâlâ sıkça sahnelenen, “zamansız” bir eser kabul edilir.