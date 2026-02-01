7 şehir ve 5 ülkeden aşıklar Kayseri Şöleninde buluştu

Erciyes Kültür Merkezi’nde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğinde düzenlenen Kayseri 4’üncü Uluslararası Aşıklar Şöleni; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şölende 7 şehir 5 ülkeden aşıklar vatandaşlarla bir araya geldi

Şölende Kayseri’den Aşık Gulfani, Halil Daylak, Ozan Köroğlu, İhsan Karakuş, Dost Cemali, Duran Aydın ve Ozan Avşaroğlu, Osmaniye’den Aşık Gül Ahmet Yiğit ve Aşık Abdullah Gizlice, Kars’tan Aşık Maksut Feryadi, Gümüşhane’den Aşık Kul Nuri, Erzurum’dan Aşık Temel Turabi ve Aşık Rahim Sağlam, Konya’dan Yağız Ozan ve Adana’dan Aşık Yemliha, Azerbaycan’dan Şergiye Zengilanlı, Karakalpakistan’dan Artur Utegenov, Özbekistan’dan Mubarek Palvasheva, Kırgizistan’dan Tumar Nurakova, Kazakistan’dan Malika Aldamzharova katıldı.