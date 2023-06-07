7 yıl sonra ilk kez doldu, yol ve sosyal tesis sular altında kaldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı dolup taştı. Baraj kenarında bulunan ağaçlar, sosyal tesis ve yol sular içinde kaldı.

Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı son günlerde yağan yağmurlar sonrası yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. 7 yıl sonra ilk kez tamamen dolan baraj geçtiğimiz günlerde kontrollü bir şekilde boşaltılmıştı. Fakat tekrardan yağan yağmurlar sonrası su yeniden kodu aştı. Kodun aşılması sonrası baraj kenarında bulunan sosyal tesis, piknik alanı, ağaçlar ve yol sular içinde kaldı. Bölgeye gelenler ise hayrete düştü.

Bölgeye giden vatandaşlar ise barajın kapaklarının açılmasına rağmen suyun dolmaya devam ettiğini belirtti.