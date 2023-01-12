70 parça tarihi eserle yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) tarafından kent genelinde çeşitli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 70 parça tarihi eser ve bir adet tabanca ile 2 şahıs yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.