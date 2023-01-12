70 parça tarihi eserle yakalandılar
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 70 parça tarihi eser ve bir adet ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 12.01.2023 04:51
- Güncelleme: 12.01.2023 04:51
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) tarafından kent genelinde çeşitli operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 70 parça tarihi eser ve bir adet tabanca ile 2 şahıs yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
1ha
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