700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol Kontrol devriyesi esnasında durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir.

700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında; Kayseri-Malatya karayolu  Solaklar Mahallesi'nde yol Kontrol devriyesi esnasında durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde;  700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KASKİ Projeleri Anlatıldı: 3 Milyarlık Hibe Destek
KASKİ Projeleri Anlatıldı: 3 Milyarlık Hibe Destek
Milletvekili Cıngı, Meclis'te Kayseri TOKİ Projesini Değerlendirdi
Milletvekili Cıngı, Meclis'te Kayseri TOKİ Projesini Değerlendirdi
Beyazşehir'de otomobil karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı: 3 Yaralı
Beyazşehir'de otomobil karşıdan karşıya geçen yayalara çarptı: 3 Yaralı
Belediyelerde Toplu Sözleşme Sevinci
Belediyelerde Toplu Sözleşme Sevinci
Kayseri'de yerel kalkınmaya TKDK'dan yüzde 100 hibe desteği
Kayseri’de yerel kalkınmaya TKDK’dan yüzde 100 hibe desteği
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!