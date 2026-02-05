700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında; Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol Kontrol devriyesi esnasında durdurulan tırda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde; 700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir.