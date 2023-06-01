72 yaşında sanatı bırakmadı

Kayseri'de yaşayan 72 yaşındaki emekli resim öğretmeni Fahire Güngör, kurslarda yaptığı çalışmaları ile hem kendi eserlerini üretiyor hem de sanat sevgisini canlı tutuyor.

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  • 01.06.2023 10:22
  • Güncelleme: 01.06.2023 16:36
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72 yaşında sanatı bırakmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşayan 72 yaşındaki emekli resim öğretmeni Fahire Güngör, kurslarda yaptığı çalışmaları ile hem kendi eserlerini üretiyor hem de sanat sevgisini canlı tutuyor.

Fahire Güngör, öğretmenlikten emekli olduktan sonra Kocasinan Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği kurslara giderek öğrendiği bilgileri sanatsal çalışmalara döküyor. Alüminyum folyo, ev tekstili ve makrome gibi alanlarda çalışmalar yaparak sergileyen Güngör, yapabildiği sürece kurslara giderek üretmeye devam edeceğini söyleyerek, “Kadınların hem kendine hem topluma yararlı olması lazım” dedi.

Sanata olan ilgisinin doğuştan gelen yeteneğinden kaynaklı olduğunuz söyleyen Fahire Güngör, “Ben makrome çalışmalarına ağırlık veriyorum, alüminyum folyo çalışmalarım var, tepsi çalışmam var ama ağırlıklı olarak makrome çalışmalarım var. Sadece makrome demeyeyim, sanata olan ilgim zaten doğuştan bir yetenek olduğu için meslek olarak da resim öğretmenliğini seçtim. Emekli olduktan sonra da tabi ki boş duramadım ve kendimi sanatsal çalışmalara verdim. Değişik alanlarda çalışmalar yaptım. 1 yıl alüminyum folyo üzerine, 1 yıl makrome üzerine, 1 yıl ev tekstili üzerine olarak her yıl değişik çalışmalar yaptım. Takı tasarıma kadar da çalışmalarım oldu” dedi.

Güngör, kadınların üretmek için çalışmalarını ve topluma da faydalı olmaları gerektiğini söyleyerek, “Şunu söylemek istiyorum ki bunlar çok önemli. Geçen yıl ben atık kumaşlardan, kullanılmış giysilerden torunuma 5 yıl boyunca giysi diktim. Makine kullanmadan elimle diktim. Eşimin ve oğlumun eskiyen gömlekleri, torunumun eşofmanı, kendi eskiyen elbisem gibi eşyalardan dönüşüm yaparak torunuma giysiler diktim. Sonrasında da 100’ün üzerinde eserimi de burada sergiledim, çok da ilgi gördü. Kumaşı atmak ve kumaş almak yerine evdeki eskiyen giysileri değerlendirerek elbiseler ürettim. Kadınlar da evde boş yere oturmasınlar. Yemek yapmak, bulaşık yıkamak ve evi toplamak iş değildir. Bunları yaptıktan sonra kendini dışarı atarak ileride Alzheimer olmamak ve toplum içine karışmak gerekiyor. İnsanlarla birlikte olacaklar ve üretken olacaklar. Hem kendilerine hem de topluma yararlı olacaklar. Yaşla hiç ilgisi yok, Allah güç verdiği sürece bu kurslara gelip üretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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