74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı

Nevşehir'de yaşayan Fatma Yiğit 74 yılda öğrenemediği okumayı 5 haftada öğrendi.

PAYLAŞ
  • 08.03.2023 14:06
  • Güncelleme: 08.03.2023 14:06
  • 22
74 yılda yapamadığını 5 haftada yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de yaşayan Fatma Yiğit 74 yılda öğrenemediği okumayı 5 haftada öğrendi.

Ürgüp İlçesine bağlı Ayvalı köyünde yaşayan Fatma Yiğit köylerinde bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma-yazma kursuna katılarak 5 haftada okumayı öğrendi.

4 çocuk ve 11 torun sahibi olan Fatma Yiğit yıllardır okumak istediğini ancak bir türlü fırsat bulamadığını söyledi. Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Ayvalı köyün de bulunan Köy Yaşam Merkezinde açılan okuma kursuna katılan Fatma Yiğit, torunları ile birlikte okula gelerek okumayı öğrendi. 5 hafta da okumayı öğrendiğini söyleyen Fatma Yiğit, şu ana kadar okumadığı için de dertli.

Yiğit, “Ben okumayı dini kitaplar okumak için öğreniyorum. Şu ana kadar telaşemiz çoktu. Okumaya zaman ayıramadım. Okumak çok iyi bir şeymiş ama çok geç kaldım. Okumayı çok istedim ama köyümüzde okuma kursu ve okul olmadığı için okumayı öğrenemedim. Şimdi bu fırsatı değerlendirmek istedim. 5 haftadır kursa geliyorum” dedi.

Matematiğe ve dört işleme aklının erdiğini söyleyen Fatma Yiğit “Eşim ürettiğimiz ürünleri pazara satmaya gider. Ben o gelmeden sattığı ürünlerin hesabını çıkartırım” dedi.

74 yaşında olmasına rağmen 5 haftada okumayı öğrenen Fatma Yiğit’i, Köy Yaşam Merkezindeki kursta ziyaret eden Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Fatma Yiğit’in elini öperek tebrik etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'ın 'Meraları Şenlendiren Projesi', besiciye umut oldu

Başkan Büyükkılıç'ın 'Meraları Şenlendiren Projesi', besiciye umut oldu

Halkın Valisi Çiçek, Kayseri halkıyla hasret giderdi

Halkın Valisi Çiçek, Kayseri halkıyla hasret giderdi

Başkan Öztürk, kadın personelin gününü kutladı

Başkan Öztürk, kadın personelin gününü kutladı

Yolcuların öldürdüğü taksi şoförü toprağa verildi

Yolcuların öldürdüğü taksi şoförü toprağa verildi

Kayseri'nin 'Şoför Nebahati'

Kayseri'nin 'Şoför Nebahati'

Müftüler, Talas'ın Kur'an-ı Kerim sergisine hayran kaldı

Müftüler, Talas'ın Kur'an-ı Kerim sergisine hayran kaldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadınlar Gününde çiçekçilerde yoğunluk

Kadınlar Gününde çiçekçilerde yoğunluk

Talasgücü Belediyespor – Ankara TKİ : 0-0

Talasgücü Belediyespor – Ankara TKİ : 0-0

DAHA FAZLA
Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kadınlar Gününü kutladı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç Kadınlar Gününü kutladı

Büyükşehir'de depremlerle ilgili değerlendirme toplantısı

Büyükşehir'de depremlerle ilgili değerlendirme toplantısı

Yolcularının öldürdüğü taksici defnedildi

Yolcularının öldürdüğü taksici defnedildi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'tan eğlenceli 'deprem bilinçlendirmesi'

900 gr. uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandı

900 gr. uyuşturucuyu kente sokamadan yakalandı