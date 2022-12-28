7,5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Mahallesi'nde 7,5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında bulunan fosilleri ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

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  • 28.12.2022 10:10
  • Güncelleme: 28.12.2022 14:55
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7,5 milyon yıllık fosilleri ayaklandırıyorlar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Mahallesi’nde 7,5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında bulunan fosilleri ayaklandırma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı kenarındaki Taşhan bölgesinde tarihi aydınlatacak çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 6 senedir devam eden çalışmalarda, bu yıl 100’e yakın yeni fosil bulunurken, aynı zamanda yeni tarama yöntemi ile de primat arama ve yaşlandırma çalışmaları başlatıldı. Kazı ekibi tarafından son olarak da bulunan fosilleri ayaklandırma çalışmaları başlatıldı. Ayaklandırma çalışmaları ile 7,5 milyon yıl önce yaşayan canlıların nasıl göründüğü sorusunu gidereceklerini söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, buluntu çok olduğu için ayaklandırmada sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Ayaklandırma çalışmaları ile o dönemde yaşayan canlılarla ilgili insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi hedeflediklerini söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Bulunan fosilleri insanlarla, misafirlerimizle kafalarında iyi bir şekilde o fosilin canlandırılması için ayaklandırmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız kış sezonu boyunca laboratuvar çalışmalarımızla beraber ortak yürütüyoruz. Bulduğumuz fosillerin bire bir örneklerinin kalıplarını alıyoruz. Buluntu yoğun olduğu için de bir hayvanı ayaklandırmada sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü birçok uzvu bizde mevcut. Bunların kalıbını alarak ayaklandırmayı planlayıp insanların kafasında hayvanın o dönemki boyu nasıldı, görüntüsü nasıldı gibi insanların kafasındaki bu soru işaretlerini gidermek için ayaklandırma çalışmalarımız da aynı zamanda devam ediyor” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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