7.5 milyon yıllık kazılarda hedef primat bulmak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Mahallesi'nde 7.5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında primat (insan iskeleti) arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Uzman Antropolog Ömer Dağ, 'Primat bulmamız için şartlar uygun, önümüzdeki yıllarda bulmayı hedefliyoruz' dedi.

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  • 24.12.2022 09:57
  • Güncelleme: 24.12.2022 10:27
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7.5 milyon yıllık kazılarda hedef primat bulmak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Kayseri Müze Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Taşhan Mahallesi’nde 7.5 milyon yıllık geçmişe ışık tutan kazı çalışmalarında primat (insan iskeleti) arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Primat bulmamız için şartlar uygun, önümüzdeki yıllarda bulmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu seneki kazılarda 100’e yakın fosil bulduklarını ve laboratuvarlarına taşıdıklarını söyleyen Uzman Antropolog Ömer Dağ, “Bu seneki kazılarımız yine elverişliydi. 100’e yakın bir fosil buluntumuz mevcut. Önceki yıllardaki gibi yine zengin bir buluntu bizi bekliyordu ve bu buluntuları çıkarıp yine bilim merkezindeki laboratuvarımıza taşıdık. Burada tarama yöntemi uyguladık ve bu yöntemimizi yurtdışından gelen Amerikalı ekip bize tavsiye etti. Biz de o yöntemi burada uyguladık. İlk etapta 10’a 10 metrelik ölçeklerle alan belirledik. Sonra bunları 1’e 1 olarak ayırdık. Foto çizim yöntemiyle aslında fosillerin tam buluntu noktalarının tespiti için bize çok büyük avantaj sağladı. Aynı zamanda bulunan fosillerimizi tarama yöntemiyle 3 boyutlu hale getirip akademik anlamda da çalışmalarda bize çok kolaylık sağlayacak bir yöntemi uyguladık bu sene” dedi.

Ömer Dağ, bölgede primat bulmak için şartların uygun olduğunu ve gelecek dönemlerde de hedeflerinin primat bulmak olduğunu söyleyerek, “Primatla alakalı çalışmalarımız da zaten Kızılırmak havzası boyunca bakanlık kazılarımız devam ediyor. Kırşehir’de var olan bir kazımız var, Nevşehir Sofular’da bir kazımız var. Buralarda primat tespit edilmiş durumda. Aynı lokasyon üzerinde biz de bir primat arayışı içerisindeyiz. Lokalite uygun, zaman uygun, tabaka uygun. Bulmamamız için hiçbir engel yok. O yüzden önümüzdeki yıllarda bunu bulmayı hedefliyoruz. Bizim lokalitemizin avantajı aynı zamanda tabakaların belli olması. Tabakaların belli olması bize yaşlandırma olarak çok net tarihler verebiliyor. O yüzden bu tabaka, primat bulunmasıyla beraber ki aynı zamanda tabakanın yaşlandırılması da bitmek üzere ve bununla beraber ilgi odağı olacak. Birçok akademik çalışmaya da referans olacak diyebilirim” ifadelerini kullandı.

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İHA

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