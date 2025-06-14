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75 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı

Kayseri'de asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hakkında hırsızlık suçundan toplam 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.(24) yakalandı.

75 yıl hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından aranan şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise hakkında ’hırsızlık’ suçundan toplam 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T.(24), saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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