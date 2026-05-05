750 Üreticiye 1500 arılı kovan teslim edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’ye örnek olan yatırım ve projeleri ile üreticilerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu çerçevede son yıllarda üst üste hayata geçirdiği arılı kovan desteği projeleri Kayserili üreticilerden yoğun ilgi gören Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında uyguladığı Arılar Çoğalsın Bereket Katlansın Projesi kapsamında arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başvuru ve hak sahiplerini belirlemek üzere kura süreci daha önce tamamlanan projenin, 5 Mayıs Salı günü saat 05.00’te başlayan arılı kovan dağıtım programına katıldı. Başkan Büyükkılıç’a programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ve müdürler eşlik etti.

Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen arılı kovan dağıtım programında üreticilerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi.

“Üretenin Hizmetkârı Olmaya, Bütçelerine Katkıda Bulunmaya Gayret Gösteriyoruz”

Programda, proje dair açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, üretene hizmet vurgusu yaparak, “Bereketli bir gündeyiz. Burada görüldüğü gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa destek vermeye devam ediyor. Üretenin hizmetkârı olmaya, onların yanında yer almaya, bütçelerine katkıda bulunmaya gayret gösteriyoruz” dedi.

“Yaklaşık 1 Milyar 200 Milyon Lira Destek Vermiş Olan Bir Büyükşehir’den Söz Ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en büyük desteği sağlayan belediye olduğuna dikkat çekerek, “O açıdan da Allah’a şükür 30 büyükşehir içerisinde tarım ve hayvancılığa en büyük destek veren iller arasında önem arz eden bir boyut gösteriyor. Totalde, son süreçte yapmış olduğumuz çalışmalar ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira tarım ve hayvancılığa destek vermiş olan bir Büyükşehir’den söz ediyoruz” diye konuştu.

“Arılar Dağıtılsın, Ballar Üretilsin, Doğa Zenginleşsin”

“Bugün de arılar dağıtılsın, ballar üretilsin, doğa zenginleşsin diyoruz ve vatandaşlarımıza arı dağıtmaya devam ediyoruz” diyen Büyükkılıç, Arılar Çoğalsın Bereket Katlansın Projesi’ne katılım şartlarını hatırlatarak, kriterleri taşıyan ve kurada hak sahibi olan üreticilere arılı kovanları teslim ettiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, vatandaşlardan yoğun ilgi gören projeyi her yıl uyguladıklarını ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığının altını çizerek, “Kırsalımızın fedakâr ekibi, genel sekreterimiz, daire başkanımız, ilgili birimimizin müdürleri, mesai arkadaşlarımız fedakârca bu çalışmaları yapıyor. Çok şükür bir memnuniyet var, gayret var. Üretene teşekkür ediyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yüklenici firmamıza da zamanında arılarımızı teslim ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üretene Hizmetkâr Olmaya Devam Diyoruz”

Projeyi 16 ilçede uyguladıklarını ve Kayseri’nin arıcılık için de uygun bir doğaya sahip olduğunu dile getiren Büyükkılıç, “Üretene hizmetkâr olmaya devam diyoruz. Kayseri’miz hayvancılıkta da arıcılıkta da önem arz eden bir konuma geldi. Bu açıdan da memnuniyetimizi paylaşmak istiyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. 16 ilçemize de bu desteğimizi verdiğimizi, bölgemizin doğa açısından ayrı bir güzellik arz ettiğini de buradan paylaşıyorum. Arıcılık için en uygun ortamlardan birisi Kayseri civarı, Erciyes yöresinin balını tatmaya devam diyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in Güçlü Desteğine Üreticilerden Teşekkür

Arılar Çoğalsın Bereket Katlansın Projesi’nden faydalanan üreticiler ise Başkan Büyükkılıç’ın tarım ve hayvancılığa destek veren projelerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, arıcılık alanındaki desteğin örnek bir proje olduğuna dikkat çektiler ve Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

Tarım ve hayvancılık alanında son 7 yılda imza attığı 1 milyar 200 milyon TL’nin üzerindeki yatırımla Türkiye’ye örnek olan Kayseri Büyükşehir, “Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın” Projesi ile 750 üreticiye kişi başı 2’şer adet olmak üzere toplamda 1.500 adet arı kolonisi desteği vermiş oldu.