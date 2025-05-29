76 adet Roma-Bizans sikkesi ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bahçelievler Mahallesi’nde M.S.A. isimli şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 62 adet sikke ve 14 adet tarihi obje olmak üzere toplam 76 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili M.S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.