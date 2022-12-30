Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tek başına yaşayan 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan müstakil bir evde yaşayan Hanife B.’nin yakınları eve geldiklerinde yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.