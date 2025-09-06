77 Yaşında 5. Kez Maraton Parkurunda

Spor sevgisi ve bitmeyen enerjisiyle dikkat çeken Mehmet Topuzoğlu, 77 yaşında olmasına rağmen 5. kez maraton heyecanı yaşamaya hazırlanıyor. Daha önce 4 kez maratona katılan Topuzoğlu, bu yıl da parkurlarda gençlere taş çıkartacak.

77 Yaşında 5. Kez Maraton Parkurunda

Maratonların vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Mehmet Topuzoğlu, yaşı ilerlemesine rağmen spordan kopmayarak herkese örnek oluyor. Bugüne kadar 4 kez maratona katılan Topuzoğlu, bu yıl 5. kez start çizgisinde yerini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Röportajında koşuya olan ilgisini, disiplinini ve enerjisinin sırrını paylaşan Topuzoğlu, sporun hayatındaki önemine vurgu yaptı. Sağlıklı yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu belirten Topuzoğlu, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Düzenli egzersiz, sabır ve azmin her yaşta başarı getireceğini ifade ederek, spora erken yaşta başlanması gerektiğinin altını çizdi.

77 yaşındaki sporcunun azmi, yalnızca maratona katılanlar için değil, sağlıklı yaşam sürdürmek isteyen herkes için ilham kaynağı oluyor. Spor sevgisi, yaşam enerjisi ve disiplinli çalışmalarıyla Mehmet Topuzoğlu, hem kendi kuşağına hem de genç nesillere örnek gösteriliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 17 ilde 'siber dolandırıcılık' operasyonu: 34 gözaltı
Kayseri dahil 17 ilde “siber dolandırıcılık” operasyonu: 34 gözaltı
OSB 22. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
OSB 22. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi
Alkollü sürücünün kullandığı araç tramvay hattına girdi
Alkollü sürücünün kullandığı araç tramvay hattına girdi
Bakan Ersoy, Bozdağ ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Ersoy, Bozdağ ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Bakan Ersoy, 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisini gezdi
Bakan Ersoy, “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisini gezdi
Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışı gerçekleşti
Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışı gerçekleşti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!