770 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi çalışmaları neticesinde 770 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan devriye esnasında 3 farklı tırda yapılan aramalar neticesinde; 770 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlandı.