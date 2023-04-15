774 yıllık medresede itikafa girdiler

Kayseri’de 774 yıllık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nde itikafa giren 80 kişi, geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

Ramazan’ın son 10 gününde Kadir Gecesi’ni aramak için yapılan itikaf ibadetine Kayserili vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kocasinan ilçesinde bulunan 774 yıllık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nde itikafa giren 80 kişi, geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor. İtikafa giren vatandaşlardan Ahmet Ünal, "İtikaf sünnettir. Peygamber Efendimiz ömrünün son zamanında Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmiş. Vefat ettiği yıl ise 20 gün itikafa girmiş. Dolayısıyla sünnettir. ’Bir beldede Ümmet-i Muhammed itikafa girmezse, o belde mesul olur’ deniliyor. Dolayısıyla itikafa giriyoruz. Burada vakti en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada gerek namazlarımızı kılarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, Allah’ı zikrederek ve ilim öğrenerek boş bir vakit bırakmamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikafa giren kimse, camide yer-içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur.