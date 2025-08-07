784 kaçak parfüm ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 784 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirildi. Olay ile ilgili D.A. (56) ve S.Y. (41) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 784 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirildi. Olay ile ilgili D.A. (56) ve S.Y. (41) yakalandı. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.