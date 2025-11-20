79 okul bölgesinde denetim: 37 araç, 241 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince, Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ta okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla; Okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik 79 okul bölgesinde gerçekleştirilen uygulamalarda; 37 araç ve 241 şahıs sorgulandı.

Yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, güvenli eğitim ortamının sağlanması amacıyla okul önleri ve çevrelerinde gerçekleştirdiğimiz huzur uygulamaları düzenli olarak devam edecektir” denildi.