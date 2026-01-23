8 Adrese Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekiplerince 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 kişi hakkında ise Adli Kontrol kararı verildi.

8 Adrese Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince genel ahlakın korunması ve fuhuşa aracılık/yer temini sağlayan suç örgütlerinin deşifresine yönelik yaklaşık üç ay süren teknik-fiziki takip çalışmaları sonucunda tespit edilen 8 adrese 22 ekip ve 96 personelimizle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 6’sı erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı, mağdur edilen toplam 19 kadın tespit edilerek gerekli işlemleri yapıldı. Yapılan aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu.
"Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden; 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şahıs hakkında ise Adli Kontrol kararı verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ek Binasını Açtı
MHP Talas'tan Anlamlı Etkinlik: İlçenin her köşesi Albayrakla donatıldı
MHP Talas'tan Anlamlı Etkinlik: İlçenin her köşesi Albayrakla donatıldı
Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi
Erciyes Üniversitesi, 6 ana alanda başarı sıralamasına girdi
Sanat karşısında kendinden geçmek: Stendhal sendromu nedir?
Sanat karşısında kendinden geçmek: Stendhal sendromu nedir?
AGÜ Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
AGÜ; Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasına girdi
Vekil Çopuroğlu'nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Vekil Çopuroğlu‘nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!