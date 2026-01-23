8 Adrese Fuhuş Operasyonu: 6 Kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince genel ahlakın korunması ve fuhuşa aracılık/yer temini sağlayan suç örgütlerinin deşifresine yönelik yaklaşık üç ay süren teknik-fiziki takip çalışmaları sonucunda tespit edilen 8 adrese 22 ekip ve 96 personelimizle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 6’sı erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalandı, mağdur edilen toplam 19 kadın tespit edilerek gerekli işlemleri yapıldı. Yapılan aramalarda suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden; 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 2 şahıs hakkında ise Adli Kontrol kararı verildi.