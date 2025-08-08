8 Ağustos Dünya Kediler Günü: 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'

Bugün 8 Ağustos Dünya Kediler Günü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından hayata geçirilen Küçük Dostlar Kedi Kasabası, 2023 yılından bu yana faaliyet göstermeye devam ediyor. Kocasinan’ın Yakut Mahallesi’nde 10 bin metrekare alan içerisinde bulunan Kedi Kasabası; çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı sosyal yaşam alanı sunuyor. Kayseri’de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan Küçük Dostlar Kedi Kasabası, Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 50 kediye ev sahipleri yapıyor.