8 asırdır ticaretin kalbi burada atıyor

Kayseri’de 12. yüzyılda yapımına başlanan Kapalı Çarşı, mimarisi ve nostaljik yapısıyla her dönem ilgi görüyor.

12. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen ve 18 giriş kapısı ile 16 sokağı bulunan Kayseri Kapalı Çarşı’sı, Merkez Kapalı Çarşı, Vezirhan, Gönhan ve Bedesten’den oluşuyor. 800 yıllık çarşı, mimarisi ve nostaljik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği gibi her dönem ekonomik hareketliliğini de koruyor. Yüzyıllar boyunca Kayseri ticaretini Kapalı Çarşı’nın yönettiğini söyleyen Kayseri Kapalı Çarşı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Raşit Benk, “Yüzyıllar boyu Kayseri ticaretini yöneten Kapalı Çarşı’mızdır. İpek yolu üzerine kurulduğundan dolayı Güney’den, Kuzey’den gelen tüccarlarla ticaretin merkezi olmuştur. Kapalı Çarşı’nın tarihini bizim burada anlatmamız saatler alır. Şu anda Kapalı Çarşı İç Anadolu Bölgesi’nin kalbidir. Esnaf olarak müşterilerimiz ile ilişkilerimiz gayet güzel ve samimi bir ortamdadır. Buraya alışveriş yapmak için gelen müşterilerimiz başka bir yerden ticaret yapmıyor. Esnafımızın özelliği burada dürüst, doğru ürün satmak, iletişim kurmak ve müşterilerimize iyi hizmet etmektir. Bizim hedefimizde esnafımızı daha da geliştirmek, çarşımızı daha da güzelleştirmektir. Belediyeler olsun, valiliğimiz olsun eksiğimize yaklaşıyorlar. Çarşımızın bir sıkıntısı olduğu zaman hiçbir problem olmadan belediye başkanlarımızı arıyoruz. Eksiklerimizi gideriyorlar. Ekonomi olarak, malum bir pandemi ortamı oldu, deprem oldu belli bir sıkıntı var. Sadece bizim esnafımız için değil bu her yerde bu şekilde” ifadelerini kullandı.

Kapalı Çarşı’nın ticaretin akademisi olduğunu dile getiren Benk, “Okullar açıldığı zaman bir canlılık oluyor. Bayram olduğu zaman bir canlılık oluyor. Gurbetçilerimiz geldiği zaman bir canlılık oluyor. Yani bir çark döndürüyoruz. Kapalı Çarşı ticaretin akademisidir. Müşterilerimiz çarşıyı gezmek için alışveriş yapmak için geliyor. Bizim alışveriş merkezleri ile bir sıkıntımız yok. Çarşımız gelen müşterisini memnun edecek şekilde hizmetini sunuyor. Tabi ki bazı olumsuzluklar olabiliyor. Biz ona yönetim olarak müdahale ediyoruz. Çarşımızda şu anda her şey çok güzel gidiyor. Eksiklik yok yani. Gelen müşteriyi memnun ediyoruz. Müşterimiz seçici olarak geliyor. 918 esnafımız var. Bir de şimdi Vezirhanı tadilattan çıkacak. Çarşımızın bin 500’ün üzerinde esnafı olacak” şeklinde konuştu.