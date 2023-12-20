8 asırlık medreseye sprey boyayla yazılan yazılar, cezasız kalmadı

Sivas'ta bulunan ve 751 yıldır ayakta duran Çifte Minareli Medreseye sprey boyayla yazı yazan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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  • 20.12.2023 11:00
  • Güncelleme: 20.12.2023 11:35
8 asırlık medreseye sprey boyayla yazılan yazılar, cezasız kalmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta bulunan ve 751 yıldır ayakta duran Çifte Minareli Medreseye sprey boyayla yazı yazan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Sivas tarihi kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese 1271 yılında İlhanlılar Veziri Şemseddin Cüveyni tarafından yaptırıldı. Süslemeli taç kapısı ve tuğla, çini örgülü iki minaresi ile dikkati çeken medrese adeta yazı tahtasına döndü. Son olarak bazı kişilerce medresenin duvarlarına sprey boyayla yazılan ‘Rast gele geleyim aklına sızlasın için. Boğazın düğüm düğüm olsun. Ama ağlama ağlamayacak kadar yansın için’ ifadeleri görenleri üzdü. Sivas Valiliği konu hakkında yazılı açıklama yaparak yazıyı yazdıkları tespit edilen 4 şahıs hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

“Bu taraz insanlar cezalandırılmalı"

Gördüğü manzara karşısında üzüldüğünü ifade eden Harun Yıldırım, “Az önce dikkatimi çekti, hemen telefonumu elime aldım. Fotoğrafını çektim çok üzüldüm. Gerçekten bugüne kötü başladım. Bunun telafisi yok. Daha önce ben bu tehlikeyi sezmiştim. Duvarlarda birçok yazılar var. Bu tarz insanlar cezalandırılmalı. Suça karşı sıcak soba kanunları vardır. Eliniz değdiğinde 7 yaşında 70 yaşında soba yakar değil mi? Ceza adildir, anındadır, caydırıcıdır. Suç olduğu zaman anında cezalandırmamız gerekiyor. Bana göre çok büyük bir suç bu. İnşallah bir daha tekrarlamaz bu tarz olaylar” dedi.

“Tarihimize zarar vermesinler”

Ali Demir ise, “Şuan ki gençlerimize biz tarihi öğretmiyoruz. Öğretmediğimiz için de, tarihi bilmedikleri için böyle edepsizce, ahlaksızca yazılar yazıyorlar. İnşallah ceza alırlar. Alsınlar ki örnek olsun, diğerleri yapmasın. Tarihimize, geçmişimize, atamıza, ecdadımıza zarar vermesinler. Onları yattıkları yerde incitmesinler diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Adli soruşturma başlatıldı

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada , “Geçtiğimiz günlerde şehrimizin en önemli tarihi miraslarından birisi olan Çifte Minareli Medresenin yan duvarlarına bazı kişilerce sprey boya kullanılarak yazılama yapıldığı tespit edilmiştir. 16 Aralık günü 22.10 sıralarında meydana gelen olaydan hemen sonra Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İHA

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