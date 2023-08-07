8 asırlık Selçuklu eseri Cacabey Medresesi drone görüntüsüyle hayran bıraktı

Kırşehir'in adeta sembolü olarak bilinen, Selçuklular tarafından 1272 yılında yapılan ve bir dönem rasathane olarak kullanılan Cacabey Medresesi, gece ve gündüz görüntüleri ile hayran bırakıyor.

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  • 07.08.2023 11:08
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:08
8 asırlık Selçuklu eseri Cacabey Medresesi drone görüntüsüyle hayran bıraktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’in adeta sembolü olarak bilinen, Selçuklular tarafından 1272 yılında yapılan ve bir dönem rasathane olarak kullanılan Cacabey Medresesi, gece ve gündüz görüntüleri ile hayran bırakıyor.

Geçmişten bugüne pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Kırşehir, zengin bir kültürel mirasa sahip. Şehir; gün geçtikçe turizm kenti olma yolunda ilerliyor. Kırşehir’de kent meydanında bulunan 800 yıl önce yapılan astronomi çalışmalarıyla dünyanın gelişimine katkı sunan medrese yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 1907 yılında cami olarak kullanılmaya başlanan medrese, 5 yıllık tadilat sürecinin ardından 2023 yılının başında hizmete yeniden açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alındıktan sonra yeniden ibadete açılan tarihi yapının gökbilim medresesi olarak da kullanıldığı biliniyor.

Şehir meydanında bulunan ve ortak buluşma noktası haline de gelen UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Cacabey Gökbilim Medresesi; 800 yıllık yapı, en küçükten en büyüğüne kadar şehir halkının beş vakit namaz kıldığı önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor.

Drone ile havadan görüntülenen 8 Asırlık Selçuklu eseri Cacabey Medresesi, gece ve gündüz görüntüsüyle görenleri etkiliyor. Kırşehirli vatandaşlar da şehrin sembolü olan medresenin gece ve gündüz ayrı ihtişamıyla dikkat çektiğini söyledi.

İHA

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