8 Asırlık Selçuklu Hanı Turizme kazandırıldı

 Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan tarihi Sultanhanı, turizme açıldı. Kış dönemi kapalı, yaz dönemi açık olan Sultanhanı, yerli ve yabancı turistleri bekliyor. 

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  • 21.06.2023 12:47
  • Güncelleme: 21.06.2023 13:15
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8 Asırlık Selçuklu Hanı Turizme kazandırıldı
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Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Bünyan ilçesinde bulunan Sultanhanı, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın destekleri doğrultusunda turizme kazandırılmıştı. Sultanhanı, kış döneminde kapalı, yaz döneminde ise açık oluyor. 

Selçuklu dönemi mimarisinin örneklerinden biri olan ve Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultanhanı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. 

SULTANHANI’NA NASIL GİDİLİR?

Sultanhanı Kervansarayı Kayseri-Sivas karayolunun üzerinde ve Kayseri’ye 47 kilometre uzaklıktadır. Kayseri Doğu Garajı’ndan Sarıoğlan dolmuşlarına binilerek Sultanhanı Köyü kavşağında inilerek ulaşmak mümkündür. Ayrıca Sivas yönüne giden araçlarla da ulaşım sağlanabilir. 

SULTANHANI TARİHÇESİ

Kayseri-Sivas karayolunun üzerinde ve Kayseri’ye 47 kilometre uzaklıkta bulunan Sultanhanı Kervansarayı aynı adı taşıyan köyün içinde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında 1232-1236 tarihleri arasında yaptırılan Sultan Hanı, tipik Selçuklu kervansaraylarından biridir. Selçuklu kervansarayları aynı plana göre tasarlanmakla beraber aynı zamanda birbirinden farklı görünüme sahiptirler. Bu fark, ek yapılarla veya unsurlarla belirginleşmektedir. Sultanhanı da özellikle ortasındaki köşk mescit ile görünüm olarak diğer kervansaraylardan ayrılmaktadır.

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