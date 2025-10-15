8 ayda 372 bin firma, 23 milyon ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici mağduriyetine karşı yapılan denetimlerde 8 ayda 372 bin firma ve 23 milyon ürün denetlendi 1 milyar 869 milyon TL idari para cezası uygulandı.

8 ayda 372 bin firma, 23 milyon ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici mağduriyetine karşı saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 8 ayda 372 bin firma ve 23 milyon ürün denetlendi; 1 milyar 869 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, “Her denetim, piyasalarda güvenin, adaletin ve istikrarın teminatıdır. Eylül ayına ilişkin denetim sonuçlarımızı da çok yakında kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.
Vatandaşımızın hakkı, piyasanın huzuru ve ülkemizin ekonomik düzeni bizim için kırmızı çizgidir” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kaynı tarafından öldürülen şahsın kardeşi, duruşma sonrası açıklama yaptı
Kaynı tarafından öldürülen şahsın kardeşi, duruşma sonrası açıklama yaptı
Erbakan, YRP İl Kongresi'ne katılacak
Erbakan, YRP İl Kongresi'ne katılacak
Eniştesini öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi
Eniştesini öldüren şahsın yargılanmasına devam edildi
JASAT, 10 yıldan fazla süredir aranan 103 şahsı yakaladı
JASAT, 10 yıldan fazla süredir aranan 103 şahsı yakaladı
Djalovic, Kayserispor'la ilk antrenmanına çıktı
Djalovic, Kayserispor'la ilk antrenmanına çıktı
Kocasinan'dan okullarda afet farkındalığı eğitimi
Kocasinan’dan okullarda afet farkındalığı eğitimi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!