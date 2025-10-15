8 ayda 372 bin firma, 23 milyon ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı tarafından fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici mağduriyetine karşı saha çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 8 ayda 372 bin firma ve 23 milyon ürün denetlendi; 1 milyar 869 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, “Her denetim, piyasalarda güvenin, adaletin ve istikrarın teminatıdır. Eylül ayına ilişkin denetim sonuçlarımızı da çok yakında kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.

Vatandaşımızın hakkı, piyasanın huzuru ve ülkemizin ekonomik düzeni bizim için kırmızı çizgidir” denildi.