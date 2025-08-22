8'inci dönem toplu sözleşme ile eğitim hizmetleri alanında kazanımlar açıklandı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yetkili sendikalar arasında yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda görev yapan kamu çalışanlarına yönelik önemli kazanımlar elde edildi. Eğitim çalışanlarının mali ve özlük haklarında ciddi iyileştirmeler sağlayan sözleşme, sektörde çalışan binlerce kamu personelini doğrudan ilgilendiriyor.

Kazanımların detayları:

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği, 4 bin 500 puandan 5 bin 500 puana çıkarılarak 6 bin 436 TL'ye yükseltildi.

Akademik personelin eğitim-öğretim ödeneği bin 853 TL artırıldı.

Akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinin süresi uzatıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine, öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik fiili hizmet karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti verilmesi sağlandı.

Yüksek lisans ve doktora yapan okul yöneticileri ile rehber öğretmenlerin ek ders ücretleri sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personel için fazla çalışma ücreti ödenmesi karara bağlandı.

Üniversite ve İkili Öğretim Kurumları İçin Yeni Düzenlemeler:

Üniversite lojmanlarında idari personele ayrılan kontenjan yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarıldı.

Öğretim görevlilerinin geliştirme ödeneği artırıldı.

İkili öğretim yapılan kurumlarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücretleri yüzde 25 oranında artırıldı.

Eğitim müfettişlerine ödenen özel hizmet tazminatı 15 puan (bin 668 TL) yükseltildi.

Özel eğitim kurumları ve kurslar:

Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine, fazla çalışmaları karşılığında haftada 3 saat ek ders ücreti verilmesi sağlandı.

Yetiştirme ve uyum kurslarında görev yapan personele ödenen ek ders ücretleri yüz 25 oranında artırıldı.