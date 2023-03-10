8'inci kattan düştü ölmedi, yangında can verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde inşaatın 8'inci katından düştükten sonra sakat kalan genç evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

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  • 10.03.2023 18:30
  • Güncelleme: 10.03.2023 20:45
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8'inci kattan düştü ölmedi, yangında can verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde inşaatın 8’inci katından düştükten sonra sakat kalan genç evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 58. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Araştırmada ölen kişinin bir süre önce inşaatın 8’inci katından düşerek sakat kalan 22 yaşındaki Emre Aydın olduğu tespit edildi. Ekipler evde inceleme yaparken, talihsiz adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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