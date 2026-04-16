  • 8'inci Kayseri Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor

8'inci Kayseri Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor. Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenecek fuar 26 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

8'inci Kayseri Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor

Kayseri Kitap Fuarı'nın 8'si Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenecek. Yarın başlayacak etkinlik, 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.
Bu yılki fuar, merhum akademisyen ve yazar İlber Ortaylı anısına ithaf edildi. Etkinlik kapsamında yüzlerce yayınevi ve yazar yer alırken, milyonlarca eser kitapseverlerle buluşacak. Söyleşiler ve imza günleriyle zenginleşecek programda, Türkiye’nin önde gelen edebiyatçıları okurlarıyla bir araya gelecek.

Ayrıca Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ekipleri de fuar alanında kuracakları stantlarla vatandaşların talep ve önerilerini dinleyecek.

Haber Merkezi



Kayseri, Spor Başkenti Hedefiyle Küresel Vizyona Hazırlanıyor
Kayseri, Spor Başkenti Hedefiyle Küresel Vizyona Hazırlanıyor
59 yıldır şapka üreterek geçimini sağlıyor
59 yıldır şapka üreterek geçimini sağlıyor
Kayseri'de park halindeki motosiklet yandı
Kayseri’de park halindeki motosiklet yandı
81 ilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
81 ilde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı
Türkav Kayseri Şubesi'nden okullardaki saldırılara sert tepki
Türkav Kayseri Şubesi’nden okullardaki saldırılara sert tepki
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri’de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
