8’inci Kayserililer Zirvesi İstanbul’da gerçekleşti

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Kayseri, Anadolu girişimciliğinin en önemli temsilcilerindendir. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Kayseri, Anadolu girişimciliğinin en önemli temsilcilerindendir. Kayseri’nin bu üretim gücü dış ticaret performansı da güçlü bir şekilde yansıyor. Kayserili ihracatçılarımız, dünyanın dört bir yanına ulaşarak Türk malının kalitesini ve güvenirliliğini başarıyla temsil ediyor” dedi.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) tarafından İstanbul’da 8. Kayserililer Zirvesi düzenlendi. Düzenlenen zirveye, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, KAYFED Başkanı Muhammed Ali Temel, ilçe belediye başkanları, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, bürokratlar, siyasiler, iş insanları ve Kayserililer katıldı.

Programda konuşan AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayserililer olarak farklı şehirlerde bir araya gelinip birbirlerini tanımaları gerektiğini belirterek, “Kayserimizin dayandığı çok önemli değerler var. Bunlardan Mimar Sinan ve Seyyid Burhanettin Hazretleri var. Bu konularda çalışmamız, iş birliği yapmamız lazım. Mevlana Hazretleri dolayısıyla Konya’daki etkinliklerin ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. O yüzden biz Mevlana’nın hocası olan Seyyid Burhanettin Hazretlerinin anmasını yapmalıyız. Kayseri’miz sadece sanayi, ticaret, turizm ve sağlıkta değil aynı zamanda kültürel anlamda da öne çıkarmamız lazım, hakkını vermemiz lazım. Kayseri olarak bizim en büyük tehlikemiz birbirimizle olan münasebetimiz. Bürokratlarımızın, siyasilerimizin birbirini tanıması lazım. Bu konuda geçen sene toplantı yapıldı biliyorsunuz, bunun devamı lazım. Bir araya gelmemiz lazım, birbirimizi tanımamız lazım. Burada herhangi bir hile hurda değil, normal sinerjiyi sağlamak için bilmemiz lazım. Çok basit işlerin, tanışığımız olmadığı için zorlandığımızı biliyoruz, görüyoruz. Onun için bu toplantıların inşallah değişik şehirlerde İstanbul’da, Ankara’da herkesin birbirini tanımasını sağlayacağız ve dolayısıyla Kayserimizin, ülkemizin çalışmalarını gayretlerini göstereceğiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da “Kayseri bizlere sadece bir memleket değil aynı zamanda bir karakter kazandırdı. Nereye gidersek gidelim, hangi makamda hangi mevkide olursak olalım bu şehrin bize kazandırdığı değerleri yanımızda taşıma noktasında her birimiz hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü insan şehrinden kilometrelerce uzaklara gitse de gönlü doğup büyüdüğü şehirden hiçbir zaman ayrılmıyor. Kayserimiz bize başka önemli bir ders daha veriyor. Büyük işler güçlü iradelerle olduğu kadar ortak akılla başarılır. Şehrimizin geçmiş dönemlerde başarılı olduğu dönemlere baktığımızda istişareyi, dayanışmayı ve birlikte hareket etme kültürünü her seferinde görmüşüzdür. Türkiye’mizin ve şehrimizin de bugün en çok ihtiyacı olduğu şey de budur. Daha çok konuşan değil daha çok dinleyen, daha çok ayrıştıran değil daha çok buluşturan zihniyete her zamankinden fazla ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler de Kayseri’nin değerlerine daha çok önem verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise konuşmasında, “Kayseri’yi farklı kılan en önemli özelliklerden biri çalışkan ve üretken insanımız. Sanayi tesisleriyle, Organize Sanayi Bölgeleri’yle ihracata dönük üretim anlayışıyla Kayseri, Anadolu girişimciliğinin en önemli temsilcilerindendir. Kayseri’nin bu üretim gücü dış ticaret performansı da güçlü bir şekilde yansıyor. Kayserili ihracatçılarımız, dünyanın dört bir yanına ulaşarak Türk malının kalitesini ve güvenirliliğini başarıyla temsil ediyor. Firmalarımız yalnızca ekonomik büyümeye katkı sunmakla kalmayıp, istihdam da oluşturup yatırım yaparak yeni pazarlara açılarak ülkemizin kalkınma hedeflerine hizmet etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Yargıtay Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı da “Kayserimiz çok güzel bir şehir, sanayi ve ticarette dinamo bir şehir. Müteşebbis ruhu ve hayırseverliğiyle hep örnek olmuş bir şehirdir. Ben de bu şehrin bir evladı olmaktan onur ve gurur duydum. Kimliğimin parçalarından en önemlisinin Kayseri olduğunu her yerde ifade ettim” dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Başkanı Muhammed Ali Temel da “Bugün burada kökleri binlerce yıllık tarihe uzanan Anadolu’nun kalbinde yükselen kadim şehrimiz Kayseri için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kayseri sadece geçmişi ile övünen bir şehir değil geçmişinden aldığı güçle geleceği inşa eden bir iradenin adıdır. Her şartta kalemi eline alıp yeni başarı hikayeleri yazanların şehridir Kayseri. Bizim için zirvesi karlı, ticareti karlı Kayseri sözü sadece dilden dile dolaşan bir ifade değil, asırlardır bu topraklarda yoğrulmuş karakterimizin en güzel özetidir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına çekilen fotoğrafın ardından program sona erdi.