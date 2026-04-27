8. Kayseri Kitap Fuarı'na Son İki Günde Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Okuyan ve Okutan Şehir" vizyonuyla hayata geçirilen fuar, Dünya Ticaret Merkezi'nde yer alıyor. 518 yayınevi ve yaklaşık 500 yazarın katıldığı etkinlik, 3 milyonu aşkın kitabı ziyaretçileriyle buluşturuyor. Fuar, zengin etkinlik programı ile dikkat çekiyor; söyleşiler, imza günleri ve konferanslar her yaştan katılımcıya hitap ediyor.

Fuarın son iki günü, kitapseverler için büyük bir coşkuya sahne oluyor. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulurken, fuarın sunduğu kültürel deneyimden memnuniyet duyuyor.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen fuar, kentin kültürel hayatına önemli katkılar sağlıyor. Her yıl artan katılım oranlarıyla Türkiye’de örnek gösterilen kitap fuarları arasında yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, fuara ulaşımı kolaylaştırmak için de önemli hizmetler sunuyor. Ulaşım A.Ş.’nin 691 numaralı otobüs hattı, fuar süresince Cumhuriyet Meydanı’ndan yarım saat aralıklarla ücretsiz seferler düzenleyerek ziyaretçilere konforlu ulaşım imkânı sağlıyor.

26 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek olan 8. Kayseri Kitap Fuarı, son günlerinde de yoğun katılımla dikkat çekiyor. Kitapseverler, bu kapsamlı organizasyonun Kayseri’de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.