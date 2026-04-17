8. Kayseri Kitap Fuarı'nda Ali Özkanlı İmza Günü
Gazetemiz yazarı Ali ÖZKANLI, 17–26 Nisan 2026 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında düzenlenecek olan 8. Kayseri Kitap Fuarı'nda okuyucuları ile buluşacak. Vefa & Pera Yayın Grubu Standı'nda yer alacak olan ÖZKANLI, hayranları için kitaplarını imzalayacak.
Bu yılki fuar, birçok yazar ve yayınevi ile birlikte edebiyatseverlere kapılarını açacak. Ali ÖZKANLI'nın imza günü, okuyucularıyla doğrudan etkileşim kurma fırsatı sunacak ve kitaplarına dair sohbetler gerçekleştirecek.
Fuar süresince, Ali ÖZKANLI'nın eserleri ve edebi çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için özel etkinlikler de düzenlenecek. Kitap severler, bu fırsatı kaçırmamak için 17-26 Nisan tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi'nde buluşmayı unutmasın!