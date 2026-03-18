8 Mart'ta anlamlı buluşma: Şehit aileleri iftarda bir araya geldi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111’inci yıldönümünde Selçuk Amca Derneği tarafından şehit aileleri için iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına; Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Avrupalı Kayserililer Birliği Başkan Yardımcısı Hacı Sert, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri İl jandarma Komutanlığı temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Düzenlenen iftar programının ardından Kur’an tilaveti ve ardından şehit çocuklarına hediye takdiminde bulunuldu. Şehit ailelerinin hiçbir zaman yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını vurgulayan Selçuk Amca Derneği Başkanı Selçuk Amca, “Selçuk Amca olarak biz yetim çocuklarla birlikte olmaya zaten kendimizi adamış biriyiz. Amca kelimesinden de anlaşılıyor ki zaten bir amca olacaksan baba yarısı olmak zorundasın. Bizim için yetim çocuğun şehit ailesi olması, standart ailelerden olması bir şeyi değiştirmiyor. Yeter ki o çocukların yüzü gülsün, mutlu olsun o baba eksikliğini hissetmesinler gayretimiz bu şekilde. Şu an arkamızda gördüğünüz salonda Ramazan boyunca 29 gündür, bugün hariç 3 bin 992 çocuğu ağırladık. Sadece çocuklara özel iftar sofralarımız oldu. Birbirinden güzel hediyelerimiz, birbirinden güzel bağışlarımız oldu kendilerine. Maddi manevi her türlü yanlarında olduk o çocukların, olmaya da devam edeceğiz. Bugün Şehitler Günü anısına şehit ailelerimizle beraber olduk. Ailelerimiz gerçekten çok mutlu oldular. Bizi etkileyen taraflar, daha önce duyurusunu yapmıştık 18 Mart'ta biz şehit ailelerimizle, şehit çocuklarımızla, emanet çocuklarımızla beraber olacağız diye. Yakamda gördüğünüz fularlar şu an halihazırda nöbet tutan, Suriye’de nöbet tutan asker amcaları tarafından onlara minnettarım gerçekten sağ olsunlar. Kendileri elleriyle paketleyip gönderdiler o gün çocuklarımıza emanet edersin diye. Biz hem hazırlarken hem de dağıtırken zor duruyoruz, bunu anlatırken de ben zorlanıyorum. Çok duygusal anlar yaşadık. Avrupa'da olan gurbetçilerimiz sağ olsunlar, o çocuklar bizim çocuklarımız, onlara sahip çıkmak bizim en kutsal görevimiz dediler. İlk bayram harçlıklarını bizden alsın diyerek sağ olsun bayram harçlıklarını gönderdiler. Bugün onları vermenin mutluluğunu yaşadık. Şehit ailelerimiz gerçekten duygusal anlar yaşadığı kadar mutlu anlar da yaşadılar. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarına kanaat getirdiler. Biz de söz veriyoruz hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Ne şehitlerimizi unutacağız ne de bu güzel günleri unutturacağız” şeklinde konuştu.