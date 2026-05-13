8 milyarlık yasa dışı bahis operasyonu: Kayseri'de 95 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 ilde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. 20 ayrı yasa dışı bahis sitesinde minimum 263 bin ayrı oyuncunun olduğu, 2800 IBAN kullanılarak 8 milyar 600 milyon TL işlem hacmine sahip 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçunun işlendiğine dair şikayetler ve bu yönde delil elde edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu eylemleri gerçekleştiren şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı MASAK tarafından hazırlanan Analiz Raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yazısına istinaden 20 ayrı yasa dışı bahis sitesi üzerinden yaklaşık 2800 ayrı IBAN kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edildi.

Bu suç ağı içerisinde; yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başka şahıslara ait banka hesaplarını toplayıp aracılar kullanarak üçüncü kişilere aktaran, aracılık eden, adına şirket kurulup şirket hesabı açılarak yasa dışı para trafiği içerisinde olduğu tespit edilen, kendisine ait banka hesap bilgilerini para karşılığında veren Kayseri'de 95, İstanbul’da 8, Yozgat’ta 4, Adana’da 3, Gümüşhane’de 3, Ankara’da 2, Aksaray’da 2, Mersin’de 2, Manisa’da 2, Antalya'da 2, Bursa’da 1, Isparta’da 1, Muğla’da 1, Nevşehir’de 1, Niğde’de 1, Artvin’de 1, Amasya'da 1, Malatya'da 1 ve Trabzon’da 1 olmak üzere 19 ilde 132 şüpheli şahıs tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahısların banka hesaplarında yaklaşık 8.600.000.000.00 (sekiz milyar altı yüz milyon) TL’lik işlem hacimleri olduğu anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 2800 hesaba geçici el konuldu. Ayrıca operasyon kapsamında 115 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 17 firari şahsı yakalama çalışmaları devam ederken gözaltına alınmış olan 115 şüphelinin adli iş ve işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.