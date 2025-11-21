  • Haberler
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 8 milyon 944 bin TL tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği Kapsamındaki destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada: “Üreticilerimize desteğimiz devam ediyor. Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği kapsamında 8 milyon 944 bin TL tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarıldı” denildi.

Haber Merkezi

