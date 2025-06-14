'8 saatlik uyku çocuğun zinde kalması için önemli'

Uzman Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Fatih Akyol Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Hayatımı Eğitim' programına katılarak moderatör Fatma Sağdıç'ın sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin sınav haftasındaki uyku düzeninin nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler veren Fatih Akyol, “Biyolojik ritim bununla ilgili düzen insan hayatında çok kıymetli. Tabii çocuklar bunu bir Ramazan ayında biraz kaçırırlar. Şimdi biraz daha günlük disiplinlerde işte okul, kurs, deneme gibi noktalarda bazen hani törpülendiği için öğrencilerin şu anki hayatında, buralarda bazen rutinin kayması gibi durumlar olabiliyor. Ama günlük programı ne olursa olsun öğrencinin ben şunu öneriyorum; saat 11 civarında telefonla iletişimi kesiyoruz. Sosyal medya, Youtube'dan ders çalışma bahane ne olursa olsun kesinlikle 11 gibi telefondan uzak kalmak lazım. Herhangi bir ekran. Dijital bir noktadan saat 11’den sonra bence olmamalı. Çünkü insan beyni uyuyan, dinlenen bir organ değil. Biz uyusak bile o çalışmaya devam ediyor. Ve bizim ona son saatlerde gönderdiğimiz o fazla ekran, özellikle o işte Reels, Tiktok, Shorts'lar bunların kaydırılması, o resimler, videolar çok ciddi bir tahribat yaratıyor. Ve bunun üzerine uyku bir ilaç olmuyor maalesef. O yüzden diyorum 12 gibi uyumak bence şu anda iyidir. Daha erken uyuyan öğrencimiz vardır. Saygı duyarım. Hiç sıkıntı yok. Ama daha geç olmasını önermiyorum şu anda. 11 gibi ekranlarla iletişimi kesiyoruz. 12 gibi uyku noktasında tamamen odaklanmamız lazım. Zaten telefon gidince büyük oranda uyku kısmına geçiş daha kolay olacaktır. 12’den sonra günlük 7-8 saat arasında bir uyku bence şu anda çok kıymetli. Yani bugüne kadar çocuk ne kadar az uyursam, o kadar başarı, işte daha çok soru çözeceğim, daha çok şey göreceğim gibi bakıyordu ama şu saatten sonra uyku bizim en önemli ihtiyacımız, en önemli destekçimiz. 7-8 saate kadar bir uyku en az 7 en fazla 8 saatlik bir uyku çocuğun zinde kalması için çok önemli” şeklinde konuştu.