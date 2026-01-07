8 Tarihi Eser yenilendi: İlk Medresenin restorasyonu devam ediyor

Bu yıl, Kayseri'nin ilk medresesi olan Hoca Hasan Medresesi'nin restorasyonuna başlanarak, yapı yeniden ayağa kaldırılacaktır. Mülkiyet kamulaştırma sürecinin tamamlandığı medresede kazı çalışmaları devam etmektedir. Restorasyon çalışmaları, şehrin kültürel mirasını güçlendirme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Kocasinan Belediyesi, bugüne kadar restorasyonu tamamlanan eserler arasında General Emir İlkokulu, Güneşli Jandarma Konağı, Himmetdede Mescidi, Kalaycıoğlu Mescidi, Çandır Camii, Arabidin Mescidi, Hızır İlyas Köşkü ve Akçatepe Çeşmesi gibi önemli yapılar bulunmaktadır.

Tarihi Kentler Birliği tarafından Kocasinan Belediyesi, toplamda 7 kez ödüle layık görülmüştür. 2023 yılında Erkilet Arabidin Mescidi için Uygulama Ödülü, 2022 yılında Hıdırellez Çevre Düzenlemesi için Proje Ödülü gibi çeşitli ödüller alınmıştır. Bu ödüller, tarihi yapıların korunması konusundaki özverili çalışmaların birer göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Kocasinan Belediyesi, tarihi mirasa verilen önemi sürdürerek, yok olmuş ancak izleri bulunan tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarına devam edecektir.