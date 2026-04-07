8 Üniversitenin Akademisyenleri, 'Dirençli Kent' Hedefi için Kayseri'de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturma hedefi doğrultusunda bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yerel Zemin Yapı Rehberi” çalışmaları çerçevesinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen akademik heyeti makamında kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Erhan Altunel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü’nden Doç. Dr. M. Tolga Yılmaz, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zülküf Kaya, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. M. Abdullah Sandıkkaya, TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Özkan Kale, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ali Bozer, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ertan Sülev, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Dindar yer aldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın da hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, bilimsel veriye dayalı şehircilik anlayışına vurgu yaparak, “Yerel Zemin Yapı Rehberi”nin Kayseri’nin geleceği açısından kritik bir çalışma olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, akademisyenlerle birlikte yürütülecek saha incelemeleri ve teknik geziler sayesinde kentin zemin yapısının detaylı şekilde analiz edileceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek akademisyenlere teşekkür etti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, akademik heyet yerinde incelemeler yapacak ve elde edilen bulgular kentsel planlama süreçlerine katkı sunacak.