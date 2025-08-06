8 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza nedeniyle yargılanan sanık: '1,5 Bira içtim, çocuğu görmedim'

Kaza, 2 Şubat 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında Kayseri-Niğde yolu Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.G. idaresindeki hafif ticari araç, mola vermek için emniyet şeridinde durdu. Aynı yönde ilerleyen D.P. yönetimindeki otomobilin, emniyet şeridindeki araca çarpması sonucu 8 yaşındaki B.E.G. 2 aracın arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde B.E.G.'in hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 2 kişi ile otomobil sürücüsü D.P. hastaneye kaldırıldı.

D.P. hakkında taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. Olay nedeniyle açılan davanın duruşmasına tutuklu sanık D.P. ile müştekiler Y.K., F.G., A.G., E.G. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede konuşan sanık D.P., “Ben Kayseri merkezden köyüme gidiyordum. Saat 22.20 – 22.30 sıralarında yolda ilerlerken arkamdaki araçların sayısı çoğaldı. Ben de sağ şeride geçtim. Emniyet şeridinde park lambaları yanan bir araç vardı. Aracın çoğunluğu emniyet şeridinde arka köşesi ise sağ şeride taşmıştı, bagajı açıktı. Arkasında birileri vardı. Hızım 80 civarıydı. Aracımın sağ kısmından park halindeki aracın sol kısmına çarptım. Çocuğu görmedim. Yolculuk öncesi 1.5 bira içmiştim. Araçtan indim yardım etmek istedim. Gerginlik oldu, tartaklandım, uzaklaştım” dedi.

Müşteki avukatlarından biri, “Alkol almış, kaza yapabilirim” ihtimalini düşündü mü? Sorusuna sanık D.P., “Bilincim yerindeydi. Park lambaları yanıyordu ama arka tarafın ışığını aracın arkasındakiler kapatmıştı” yanıtını verdi.

MÜŞTEKİLERDEN E.G.; “ŞİKAYETÇİYİM”

Müştekilerden E.G. ise, “Şikayetçiyim. Biz aracı emniyetli şekilde park ettik. Kurallara uygun şekilde dörtlüleri yaktık. Araca bineceğimiz esnada sanığın kullandığı araç bize vurdu” dedi.

Avukatı ise, “Kazada 8 yaşındaki çocuk vefat etmiştir. Raporda sanığın yüzde 100 kusurlu olduğu belirtilmiştir. Sanık 216 promil alkollü çıkmıştır. Alkol ölçme kazadan bir buçuk saat sonra yapılmıştır. O da kaza esnasında 250 promil alkollü olduğunu göstermektedir. Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise, “Kaza nedeniyle yaşanan can kaybı için üzgünüz. Sanığın söylediği gibi araç sağ şeride taşmış olmasa bile aracın orada olmaması gerekiyordu. Diğer araç sürücüsü trafiği tehlikeye atma suçu işlemiştir. Keşif talebimiz vardır. Müvekkilimin hızı o yol için belirlenen limittedir. Müvekkilim olayla ilgili üzüntüsünü ve pişmanlığını belirtmiştir. 6 aydır tutukludur. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, keşif talebinin celse arası değerlendirilmesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.