8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S.M.K., yakalanarak cezaevine gönderildi.
- 07.01.2023 16:45
- Güncelleme: 07.01.2023 16:45
- 54
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yenişehir Mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda ‘uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S.M.K. isimli kişi yakalandı.
Gözaltına alınan F.S.M.K., işlemleri akabinde Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN