8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

 Kayseri'de hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S.M.K., yakalanarak cezaevine gönderildi.

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  • 07.01.2023 16:45
  • Güncelleme: 07.01.2023 16:45
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8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yenişehir Mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda ‘uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S.M.K. isimli kişi yakalandı. 

Gözaltına alınan F.S.M.K., işlemleri akabinde Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

1ha

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