80 TL'lik kestane yoğun ilgi görüyor

Kayseri’de kilosu 80 TL’den satışa sunulan kestane, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kuruyemişçi Cuma Tan, “Kestane bir nevi enflasyona meydan okuyor diyebiliriz” dedi.

Kış mevsiminin olmazsa olmazı kestane tezgahlarda 80 TL’den satışa sunuluyor. Vatandaşlar tarafından fiyat olarak da ekonomik bulunan kestane, yoğun ilgi görüyor. Kestane fiyatının geçen yıla oranla çok fazla artmadığını söyleyen kuruyemişçi Cuma Tan, “Kış geldi. Kışın olmazsa olmazlarından kestaneyi sobamızın üzerinde pişirsek daha güzel olurdu ama şimdi teflon tavalar çıktı. Kestane satışı iyi çok şükür, kestane bizi fiyat olarak şaşırttı. Kestane neredeyse hiç artmadı. Geçen sene birinci sınıf şeker kestanesini biz 60-65 TL’ye satıyorduk. Bu sene aynı kestaneyi 80 TL’ye satıyoruz. Kestane bir nevi enflasyona meydan okuyor diyebiliriz. Kestane satışları yüksek, Kestane bizim için bir kış alışkanlığıdır. Her ne kadar eskisi kadar soba kullanımı olmasa da kestane kış denildiği zaman, kar yağışı denildiği zaman insanların aklına gelen ilk gece eğlencesidir. Güzelce soyulacak, insanlarımız onunla uğraşacak” ifadelerini kullandı.

Kestanenin pişirilişi hakkında vatandaşlara önerilerde bulunan Tan, “Kestane pişirilişinde bilinen şey, üstüne bir tane çizik atmaktır. Ancak bu kestanenin açılacağını zorlaştıracağı için kestanenin üzerinden yay şeklinde bir çizgi ve onun üzerinden de bir çizgi daha çektiğimizde kestane piştikten sonra çiçek gibi açsın. Biz de içerisinden kolayca çıkartalım. Hatta kestaneyi pişirmeden önce suda biraz bekletirsek, iç zar dediğimiz kabuğunu bırakır, bu sayede kestane daha kolay çıkar” şeklinde konuştu.