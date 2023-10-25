800 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evden 800 bin TL değerinde altın ve para çalan 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 25.10.2023 15:39
  • Güncelleme: 26.10.2023 09:58
800 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evden 800 bin TL değerinde altın ve para çalan 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir eve giren 2 kişi, 800 bin TL değerinde altın ve para çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şahısların kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin binaya girdiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

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