800 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 kadın tutuklandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir evden 800 bin TL değerinde altın ve para çalan 2 kadın şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ndeki bir eve giren 2 kişi, 800 bin TL değerinde altın ve para çalarak kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şahısların kimliklerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin binaya girdiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.