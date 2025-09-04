800 Yıllık Selçuklu Sarayının taşları, Fabrika binası yapımında kullanılmış

Kayseri'nin köklü tarihini gün yüzüne çıkarmayı hedefleyen önemli adımlar atılıyor.10 yıldır devam eden Keykubadiye Sarayı kazıları hakkında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Burası, 800 yıla yaklaşan bir geçmişi olan bir Selçuklu Sarayı. Böyle bir Türk Sarayı'yla ilgili arkeolojik çalışma çok fazla olmuş bir olay değil. Bunu biz Kayseri Şeker olarak organize ettik ve hocalarımız, müdürümüz de sahip çıkıyorlar. Bu çalışmayı olumlu şekilde sonuçlandırıp sarayı tekrardan ihya edip Kayseri turizmine kazandırmak istiyoruz. Bunu önemli bir hedef olarak görüyoruz"dedi.

Şeker Fabrikası arazisi içinde bulunan Keykubadiye Sarayı ile bilgi veren Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, sarayda kazı çalışmalarının on yıldır devam ettiğini belirterek, Kayseri Şeker Fabrikası yapıldıktan sonra Keykubadiye Sarayı'nın taşlarıyla, yine Şeker Gölü kıyısına 5 tane bina yapıldığını, sonra da bunların yıkıldığını ifade etti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay 10 yıldır kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugün Kayseri Kültür İl Müdürlüğü'nün organize ettiği, Kent Konseyi Başkanımızın da başkanlığında, Kent Konseyi ve üniversiteden hocalarımız, Keykubadiye Sarayı kazılarıyla ilgili bilgi almak için buraya geldiler. Burası, Kayseri Şeker Fabrikası sahası içinde ama sit alanı olan bir yer. 10 yıldır devam eden kazı çalışmalarını şimdiye kadar Selçuk Üniversitesi'nden Ali Baş hocamız yürütüyordu. Emekli olduğu için bundan sonra, ümit ediyoruz ki, Kayseri Kültür İl Müdürlüğü bu sorumluluğu üstlenecek ve çalışmaları sürdürecek. Kayseri Şeker Fabrikası olarak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu kazılara destek sağlıyoruz, sponsorluk yapıyoruz. Bu sayede kazı çalışmaları olumlu devam ediyor. Burası, 800 yıla yaklaşan bir geçmişi olan bir Selçuklu Sarayı. Böyle bir Türk Sarayı'yla ilgili arkeolojik çalışma çok fazla olmuş bir olay değil. Bunu biz Kayseri Şeker olarak organize ettik ve hocalarımız, müdürümüz de sahip çıkıyorlar. Bu çalışmayı olumlu şekilde sonuçlandırıp sarayı tekrardan ihya edip Kayseri turizmine kazandırmak istiyoruz. Bunu önemli bir hedef olarak görüyoruz. İl Müdürümüze bu işe sahip çıktığı ve bu heyeti buraya davet ettiği için özellikle teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar 10 yıldır devam ediyordu, çok fazla bilen yoktu. Kent Konseyi gibi önemli bir konseyin üyelerinin bu işe sahip çıkması değerli. Onlara da zahmetleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.