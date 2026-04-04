800 yıllık tarihi Kapalı Çarşı, ticaretteki canlılığını koruyor

Cumhuriyet Meydanı Camiikebir Mahallesi'nde yaklaşık 800 yıl önce Selçuklular döneminde 24 dönüm arazi üzerine Kayseri Kapalı Çarşı inşa edildi. 18 giriş kapısı ve 16 sokağı bulunan Kayseri Kapalı Çarşı, Merkez Kapalı Çarşı, Vezirhan, Gönhan ve Bedesten'den oluşuyor. Doğalgaz ile ısıtılan 800 yıllık çarşı, mimarisi, yöresel ürünleri ve nostaljik yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği gibi her dönem ekonomik hareketliliğini de koruyor. Çarşıda bulunan 600 dükkanda gıda, giyecek, hediyelik ve çeyizlik eşyalar bulunuyor. Kapalı Çarşı hakkında bilgi veren Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Benk, “Kapalı Çarşımız 1200'lü yıllarda kuruldu. Aşağı yukarı 800 yıldır ayakta olan bir çarşı. Çarşımızda 600 dükkanımız var. Çeşitlerimiz çok. Bıçakçısından tut elbisecisine, çocuk giyimine, ayakkabısına, hediyelik eşyasına çarşımıza bir giren müşterimiz 2-3 saat vakit geçirebilir. 21 bin metrekare çarşımızın gezme potansiyeli var” diye konuştu.

Kapalı Çarşı’da çeşitli esnaf gruplarının olduğunu kaydeden Benk, “Çarşımızın günlük yaklaşık 15 bin ziyaretçisi var. Çarşımızda 5 bine yakın istihdamımız var. Yani çarşımız İstanbul'dan sonra 2’nci büyük Kapalı Çarşı. Müşteriler her şeyi çarşımızda arar, bulur. Zamanla biz de kendimizi güncelledik. Müşterilerimiz gelsinler, çarşımızı gezsinler, çayımızı içsinler. Çarşımızda her türlü aradıklarını bulabilirler. Özellikle tarihi Kapalı Çarşı’nın ayakta kalabilmesi için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

