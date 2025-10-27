81 il genelinde 198 aranan şahıs yakalandı
Jandarma ekipleri 81 il genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 198 kişiyi yakalayarak cezaevlerine teslim etti.
Jandarma ekipleri 81 il genelinde 10-23 Ekim 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda 198 kişiyi yakaladı. Çeşitli suçlardan aranan 198 şahıs cezaevlerine teslim edildi. Yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı olarak aranan şahısların yakalanması maksadıyla, ülke genelinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 198 şahsı yakalayarak cezaevlerine teslim ettik” denildi.