81 ilde 500 bin konut: 'Yüzyılın Konut Projesi'

İstanbul Başakşehir’de cuma günü “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin detaylarını açıklayacak. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcilerinin de davet edildiği belirtildi.

Afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak. Projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere kontenjan ayrılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü düzenlenecek “Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni”nde yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacak.